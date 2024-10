Puntomagazine.it - Fuorigrotta: si presenta sotto casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato dalla Polizia di Stato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gli agentidihannoun uomo per aver violato ildiNella notte appena trascorsa, ladiha tratto in arresto un 51enne napoletano in violazione aldi allontanamentofamiliare e aldiai luoghi frequentatiparte offesa. In particolare, gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli sono intervenuti presso l’abitazione di una donna nel quartiere, in quanto la stessa aveva segnalato agli operatori che l’ex compagno dopo averle inoltrato decine e decine di mail offensive, si eratoe, dopo aver citofonato, si era allontanato. I poliziotti hanno perlustrato attentamente la zona riuscendo a rintracciare l’uomo nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.