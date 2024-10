Calciomercato.it - Firma fino al 2029: il Milan ha un piano per stoppare il Barcellona

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilpreoccupato dalle mosse die Manchester City per un rossonero:ale ingaggio ritoccato verso l’alto Senza scendere in campo, ilpuò concedersi una settimana tipo prima di tornare a giocare. Dalla vittoria contro il Bruges alla sfida contro il Napoli di martedì prossimo passeranno esattamente sette giorni.al: ilha unperil(LaPresse) – Calciomercato.itGiorni particolari con la partita con il Bologna rinviata tra le polemiche e la necessità per Fonseca di ripianificare allenamenti e formazioni in vista del big match contro la squadra di Conte. Un-Napoli che i rossoneri sono chiamati a vincere per riavvicinarsi alla vetta e dare segnali di continuità dopo le vittorie contro Udinese e i belgi.