Firenze, 28 ottobre 2024 - È un lavoro silenzioso e lontano dai riflettori, quello che accompagna Libernauta: il progetto nato nel 2000 per riscoprire il piacere della lettura in una fascia d'età fra i 14 ai 19 anni. Dalla prima edizione ad oggi vi hanno partecipato circa 18mila ragazzi, ogni anno il concorso coinvolge infatti più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche dell'area Metropolitana e del Mugello. Nella scorsa edizione sono stati più di 400 i ragazzi coinvolti, un'ulteriore riprova di come la sperimentazione di nuovi e diversi linguaggi narrativi per entrare in relazione con nuovi potenziali lettori, anche al di fuori del contesto scolastico, stia funzionando.

Firenze, torna Libernauta: al via il concorso per giovani lettori

Firenze, 28 ottobre 2024 - È un lavoro silenzioso e lontano dai riflettori, quello che accompagna Libernauta: il progetto nato nel 2000 per riscoprire il piacere della lettura in una fascia d'età fra ...

Scandicci fra gli enti promotori del progetto che intende valorizzare gli interessi dei giovani. Il programma .

A partire dal 30 ottobre sarà possibile iscriversi a 'Libernauta', progetto alla sua 24esima edizione, promosso dal comune di Scandicci e da quello di Firenz ...

Sono aperte le iscrizioni al concorso, vincono le recensioni migliori ai “magnifici 15” libri scelti quest'anno, in palio tanti premi ...