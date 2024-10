Lapresse.it - Filippine, l’ex presidente Duterte ammette: “Quando ero sindaco avevo squadrone della morte”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)filippino Rodrigoha ammesso, durante un’inchiesta del Senato, di aver avuto uno “” composto da gangster e utilizzato per uccidere altri criminali.: “Squadra di 7 gangster contro criminali”, 79 anni, ha parlato nella sua prima apparizione pubblica dalla fine del suo mandato nel 2022. Ha ammesso, senza approfondire, di aver mantenuto una squadradi sette “gangster” per affrontare i criminalieradi Davao, prima di diventare. “Posso fare la confessione ora, se volete”, ha aggiunto, “una squadradi sette persone, ma non erano poliziotti, erano anche gangster”.