FBI: International 4, gli sneaker del terzo episodio rivelano un caso unico di persone scomparse (Di martedì 29 ottobre 2024) FBI: International 4, gli sneaker del terzo episodio rivelano un caso unico di persone scomparse In FBI: International 4, episodio 3, “Nothing Sudden About It”, la squadra Fly lascia Budapest per il Portogallo quando un adolescente americano scompare, ma i genitori complicano il caso. Quando Wes si insedia alla guida della squadra, dà l’esempio mentre rintraccia i responsabili del rapimento e si assicura che affrontino la giustizia. La CBS ha rilasciato alcune anticipazioni dell’episodio del 29 ottobre, in cui Wes si trova a suo agio in Europa mentre lavora per garantire la sicurezza degli americani. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024) FBI:4, glidelundiIn FBI:4,3, “Nothing Sudden About It”, la squadra Fly lascia Budapest per il Portogallo quando un adolescente americano scompare, ma i genitori complicano il. Quando Wes si insedia alla guida della squadra, dà l’esempio mentre rintraccia i responsabili del rapimento e si assicura che affrontino la giustizia. La CBS ha rilasciato alcune anticipazioni dell’del 29 ottobre, in cui Wes si trova a suo agio in Europa mentre lavora per garantire la sicurezza degli americani.

