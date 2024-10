Esercitazione a Civitavecchia: simulazione del crash in mare di un aereo di linea (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidente aereo davanti alla costa di Civitavecchia? Niente paura quella che si è svolta questa mattina al largo di Capo Linaro è stata una Esercitazione di soccorso che ha coinvolto decine di mezzi e un centinaio di operatori. L’obiettivo era appunto testare e perfezionare la macchina dei soccorsi nella gestione di un’emergenza di grandi dimensioni in seguito alla simulazione del crash in mare di un aereo di linea. Esercitazione a Civitavecchia: simulazione del crash in mare di un aereo di linea All’articolata Esercitazione “Airsubsarex 2024”, coordinata dalla Direzione Marittima di Civitavecchia, hanno partecipato tutti gli Enti preposti. .com - Esercitazione a Civitavecchia: simulazione del crash in mare di un aereo di linea Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidentedavanti alla costa di? Niente paura quella che si è svolta questa mattina al largo di Capo Linaro è stata unadi soccorso che ha coinvolto decine di mezzi e un centinaio di operatori. L’obiettivo era appunto testare e perfezionare la macchina dei soccorsi nella gestione di un’emergenza di grandi dimensioni in seguito alladelindi undidelindi undiAll’articolata“Airsubsarex 2024”, coordinata dalla Direzione Marittima di, hanno partecipato tutti gli Enti preposti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Esercitazione “Airsubsarex 2024” a Civitavecchia; PERASTO 24: l’Esercito e la Marina si esercitano insieme per condurre operazioni anfibie; Civitavecchia, al Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito si chiude l'esercitazione per Posti Comando "ORIONE 2018/1" del 5° reggimento alpini; CESIVA, come funziona il super addestramento dell'Esercito Italiano; Concluse le esercitazioni “Centauro 2/2021” e “Sagittario 7/2021”; Stendhal e Protezione Civile insieme per la sensibilizzazione delle situazioni di emergenza; Leggi >>>

Esercitazione a Civitavecchia: simulazione del crash in mare di un aereo di linea

(italiasera.it)

Incidente aereo davanti alla costa di Civitavecchia? Niente paura quella che si è svolta questa mattina al largo di Capo Linaro è stata una esercitazione di soccorso che ha coinvolto decine di mezzi e ...

Esercitazione di soccorso in mare a Civitavecchia: è la AirsubSarex 202

(terzobinario.it)

Si è svolta questa mattina al largo di Capo Linaro la “AIRSUBSAREX 2024”, un’articolata esercitazione di soccorso ad aeromobile incidentato in mare coordinata dalla Direzione Marittima di Civitavecchi ...

Esercitazione anche per la Protezione Civile del Lazio: sarà simulata un’eruzione ai Campi Flegrei

(latinaquotidiano.it)

Simulazione di attività vulcanica e test IT-alert Nella giornata di venerdì 11 ottobre, il momento cruciale dell’esercitazione sarà la simulazione di una possibile eruzione vulcanica imminente, con il ...

Esercitazione Campi Flegrei, simulazione di evacuazione

(informazione.it)

con la simulazione dell'allontanamento assistito dei cittadini. L'esercitazione mira a verificare il funzionamento del sistema di allarme pubblico IT-Alert, coinvolgendo la popolazione e attivando ...