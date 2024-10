Inter-news.it - Empoli-Inter, Inzaghi ne conferma 9/11! Definiti i due cambi – Sky

(Di martedì 29 ottobre 2024) Rispetto al 4-4 contro la Juventus, Simoneerà massimo due uomini. La probabile formazione dei nerazzurri per. POCHI– In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla formazione dell’anti. Le sue parole al termine della rifinitura dei nerazzurri. Simone, secondo Paventi, dovrebbere 9/11 della formazione vista con la Juventus: «Lautaro Martinez-Thuram? Questo turno lo gestisceando poco, dando fiducia ad una squadra che ha convinto l’allenatore. Al netto degli errori e delle mancanze difensive in campionato, dove la squadra subisce tanti gol, la prestazione è piaciuta. Siquella squadra, centrocampo uguale. Dietro Bisseck per Pavard e Darmian per Dumfries. Idovrebbero essere massimo due.