Dragon Ball Unisce Gohan Black a Goku Black in una nuova mod (Di martedì 29 ottobre 2024) La trama di Dragon Ball è davvero incredibile. Abbiamo visto la serie fare di tutto per Son Goku, e spesso in modi inaspettati. Di recente, il franchise è stato scosso dall’arrivo di Gohan Black, il Saiyan che ha debuttato in Dragon Ball: Sparking Zero. Grazie a una mod, ora possiamo vedere come Gohan Black e Goku Black lavorerebbero insieme. É emerso un nuovo mod di Dragon Ball: Sparking Zero, che Unisce Gohan Black a Goku Black. I due si sfidano in un combattimento PVP in una clip virale, con Gohan Black che riceve un’assistenza da suo padre. Invece di creare una combinazione di Kamehameha, i due realizzano un colpo di ki congiunto, infliggendo danni seri con il loro attacco. Questo nuova mod ha guadagnato molta attenzione tra i fan online, e non si può negare il motivo di tanto entusiasmo. Nerdpool.it - Dragon Ball Unisce Gohan Black a Goku Black in una nuova mod Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La trama diè davvero incredibile. Abbiamo visto la serie fare di tutto per Son, e spesso in modi inaspettati. Di recente, il franchise è stato scosso dall’arrivo di, il Saiyan che ha debuttato in: Sparking Zero. Grazie a una mod, ora possiamo vedere comelavorerebbero insieme. É emerso un nuovo mod di: Sparking Zero, che. I due si sfidano in un combattimento PVP in una clip virale, conche riceve un’assistenza da suo padre. Invece di creare una combinazione di Kamehameha, i due realizzano un colpo di ki congiunto, infliggendo danni seri con il loro attacco. Questomod ha guadagnato molta attenzione tra i fan online, e non si può negare il motivo di tanto entusiasmo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgio Vanni è Uno di noi - da All’arrembaggio a Dragon Ball : “I cartoni animati non sono solo i nostri ricordi”

(Fanpage.it)

A Fanpage.it, il più famoso cantante dei cartoni animati racconta il legame coi fan e il successo delle sue sigle, tra emozioni, ricordi e l'inossidabile sodalizio con Max Longhi: "Canto per chi non si vergogna di mostrare il bambino che ha ...

Dragon Ball : Sparking Zero - come sbloccare Super Garlic Jr. : guida completa e strategie

(Esports247.it)

Scopri come sbloccare Super Garlic Jr. in Dragon Ball: Sparking Zero con due semplici metodi per dominare Goku e Piccolo. In Dragon Ball: Sparking Zero, Super Garlic Jr. emerge carico di rabbia contro Kami, desideroso di vendetta per la prigionia ...

Dragon Ball: Sparking! Zero: Gohan Black corregge molti tratti di Goku Black

(mangaforever.net)

Dragon Ball: Sparking! Zero ha introdotto la versione malvagia di Gohan, Gohan Black, che corregge molti tratti di Goku Black.

Dragon Ball Daima e il ruolo di Gohan: il Saiyan tornerà ai fasti di un tempo?

(anime.everyeye.it)

L'assenza di Gohan in Dragon Ball Daima genera curiosità tra i fan, che si chiedono quale sia il destino di uno dei personaggi più amati della saga.

Dragon Ball Sparking! Zero: Black Gohan sarà mai un personaggio giocabile?

(icrewplay.com)

L'introduzione di Black Gohan come nemico alternativo in Dragon Ball Sparking! Zero ha estasiato i fan: sarà mai nel roster di gioco?

Dragon Ball Z: la malvagità di Majin Vegeta risalta in un busto a grandezza naturale

(anime.everyeye.it)

Gli studi Figure Class e Oracle hanno unito le forze per realizzare un busto da collezione, in scala 1:1 di Majin Vegeta, in arrivo nel 2025.