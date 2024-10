Lanazione.it - Corse scolastiche da Calci a Pisa, nuovi orari

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Da lunedì 4 Novembre 2024 ledi Autolinee Toscane in partenza dae dirette asubiranno un ulteriore anticipo dio, per consentire agli studenti l’arrivo in tempo utile per l’inizio delle lezioni. La linea 120 via Campo e Mezzana partirà da Montemagno alle 6.45, mentre dal campo sportivo dipartiranno tre autobus, uno alle 6.55 e due alle 6.58. La linea 160 via Zambra e Navacchio partirà alle 6.48 da Tre Colli e alle 6.53 da La Gabella, con transito dal campo sportivo di entrambi gli autobus alle 6.58. “Per ovviare al problema dell’arrivo in ritardo - ricorda Luca Fanucci, assessore comunale a mobilità e trasporti - già ad inizio Ottobre leerano state rimodulate e anticipate di cinque minuti.