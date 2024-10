Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Davitashvili, il suo amico Kvara e i 5 gol in Ligue 1

(Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 00:10:54 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Mentre il Paris Saint Germain ha quasi cancellato ogni rimpianto per Kylian Mbappé e sta celebrando l’ascesa di Bradley Barcola, ventidue anni, capocannoniere in1 con otto gol in sei partite, il Saint-Etienne si candida a vincere un piccolo oscar: quello dell’acquisto più redditizio, in rapporto al rendimento e al prezzo. Già, perché il club allenato da Olivier Dall’Oglio, nonostante una partenza faticosa in campionato e il terz’ultimo posto in classifica, sta provando a risalire la corrente con l’aiuto di un georgiano, Zuriko, classe 2001, protagonista nelle ultime tre giornate.