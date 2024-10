Como Fabregas | Non valiamo i 9 punti che abbiamo ho ancora fiducia|Serie A

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

L'allenatore del, Cesc, ha parlato in conferenza stampa prima che i suoi sfidino, giovedì, la Lazio per la decima giornata di Serie A. L'ANALISI – "Non sono triste per la sconfitta di Torino, ma arrabbiato un po' sì. Sono sempre più convinto che ilstia dimostrando di valere più dei suoi 9. Tante statistiche lo confermano: siamo la seconda squadra che concede meno occasioni, dopo la Juve. E ne posso citare altre: secondi per efficacia del contropiede, terzi per occasioni create grazie al pressing alto. Questo mi dà tanta fiducia.commesso qualche errore sui gol presi, magari più per poca convinzione che per errori evidenti.