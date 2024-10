Cassano contro Juric: «Come Mazzarri: 37 giorni di ca***e! Se dovessero richiamare De Rossi spero in una cosa» (Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di Antonio Cassano sulla crisi della Roma: «Juric è Come Mazzarri: sono 37 anni che va sempre peggio» Nel corso di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato del momento difficile della Roma, iniziato con l’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric. Di seguito le sue parole. «A me Juric sembra Mazzarri, Calcionews24.com - Cassano contro Juric: «Come Mazzarri: 37 giorni di ca***e! Se dovessero richiamare De Rossi spero in una cosa» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di Antoniosulla crisi della Roma: «: sono 37 anni che va sempre peggio» Nel corso di Viva el Futbol, Antonioha parlato del momento difficile della Roma, iniziato con l’esonero di Dee l’arrivo di. Di seguito le sue parole. «A mesembra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "mi ricorda, fa cag*** da 37 giorni. De Rossi? Nel caso spero rifiuti";: "mi sembra, la Roma non merita questo. Un disastro";: “La Roma non merita questo, ha fatto 37 giorni di m…”;è un fiume in piena: "Fa schifo da 40 giorni, sembra. Va mandato via";: "Picchiai Stramaccioni, non mi pento perché è una brutta persona". L'allenatore: "Sei un bugiardo";: «Come: 37 giorni di ca***e! Se dovessero richiamare De Rossi spero in una cosa»; Leggi >>>

Cassano contro Juric: «Come Mazzarri: 37 giorni di ca***e! Se dovessero richiamare De Rossi spero in una cosa»

(calcionews24.com)

Le parole di Antonio Cassano sulla crisi della Roma: «Juric è come Mazzarri: sono 37 anni che va sempre peggio» Nel corso di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato del momento difficile della Roma ...

"Io penso che quaranta giorni sono stati fatti di me**a", il pensiero di Cassano sulla Roma

(laziopress.it)

La Roma di Juric continua a trovarsi in una situazione critica, dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. Il prossimo incontro contro il Torino potrebbe rivelarsi decisivo per il tecnico ...

Cassano: “Roma, ma cosa vede Juric? 37 su 40 giorni fatti di merda. Serve Mancini”

(fcinter1908.it)

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del pesantissimo ko della Roma contro la Fiorentina ...

Cassano demolisce l’Inter e scarica Dybala: "Non ha personalità, è come Leao"

(sport.virgilio.it)

Antonio Cassano ci va giù duro sull'analisi del derby d'Italia: L'Inter ha buttato via due punti. Sulla Roma: Roberto Mancini la soluzione. Poi arrivano le bordate per la Joya ...