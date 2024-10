Brindisi: sorpassa i vigili impennando, fermato e multato (Di martedì 29 ottobre 2024) Voleva dimostrare agli altri automobilisti quanto fosse “bravo”, sfrecciando a tutta velocità con la sua Ktm tra le strade di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, una scena che purtroppo si vede spesso in diverse città e che mette a rischio non solo la vita del centauro, ma anche quella di altre persone. “Sfortunatamente” per il centauro tra le auto sorpassate c’era quella del comandante della Polizia Locale, che ha individuato lo spericolato motociclista facendo scattare una multa e il fermo amministrativo di 60 giorni. Il post della polizia locale di Torchiarolo La stessa polizia locale di Torchiarolo ha pubblicato un post, immortalando le “gesta” del centauro che impennava con la sua moto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Voleva dimostrare agli altri automobilisti quanto fosse “bravo”, sfrecciando a tutta velocità con la sua Ktm tra le strade di Torchiarolo, in provincia di, una scena che purtroppo si vede spesso in diverse città e che mette a rischio non solo la vita del centauro, ma anche quella di altre persone. “Sfortunatamente” per il centauro tra le autote c’era quella del comandante della Polizia Locale, che ha individuato lo spericolato motociclista facendo scattare una multa e il fermo amministrativo di 60 giorni. Il post della polizia locale di Torchiarolo La stessa polizia locale di Torchiarolo ha pubblicato un post, immortalando le “gesta” del centauro che impennava con la sua moto.

