Ilfattoquotidiano.it - Armi all’aeroporto di Montichiari, il lavoratore denuncia e l’azienda lo punisce: 6 giorni di sospensione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sospeso dal lavoro per sei. Dopo la lettera di contestazione, arriva anche il provvedimento disciplinare contro Luigi Borrelli, ildell’aeroporto civile di(Brescia) che a giugno avevato per la prima volta il passaggio die mezzi militari nel cargo, all’insaputa degli addetti al carico e scarico. La sua azienda, la Gda Handling, gli aveva inviato una lettera lasciando intendere possibili conseguenze, con la motivazione che l’uomo aveva rivelato informazioni riservate in grado di compromettere la sicurezza dell’aeroporto. “È un provvedimento pretestuoso e strumentale”, scrive ora in una nota l’Usb, mentre Borrelli conferma al Fatto che impugnerà la. A far infuriare la Gda Handling è stata la divulgazione di informazioni sul traffico di armamenti all’interno dell’aeroporto.