Anfore del primo secolo a C trovate nel mare di Siracusa

Una quarantina di Anfore risalenti a un'epoca che va dal primo secolo a.C. al primo secolo d.C., allineate nella posizione di stivaggio originale, s ono state ritrovate nel tratto di mare della Riserva naturale di Vendicari, in provincia di Siracusa, grazie a un rilievo fotogrammetrico tridimensionale realizzato dalla Soprintendenza del mare in collaborazione con il Capo Murro Diving Center di Siracusa.

Anfore primo secolo a.C. trovate in mare nel Siracusano

al primo secolo d.C., allineate nella posizione di stivaggio originale, sono state ritrovate nel tratto di mare della Riserva naturale di Vendicari, in provincia di Siracusa, grazie a un rilievo ...

Archeologia, ritrovate anfore antiche tra Marina di Noto e Vendicari

