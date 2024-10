Ala S.p.A e Toshiba Tec italia S.p.A. annunciano il lancio di una piattaforma tecnologica “Progetto Ala-Toshiba” (Di martedì 29 ottobre 2024) ALA S.p.A,(EGM: ALA), leader in italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale e Toshiba TEC italia IMAGING SYSTEMS S.p.A, leader globale nelle soluzioni tecnologiche a supporto della transizione digitale delle imprese, annunciano il lancio di un innovativo processo di monitoraggio che rivoluzionerà la tracciabilità della supply chain nel settore aeronautico e industriale. Il Progetto è nato con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del warehousing, certificandone i processi attraverso la tecnologia brevettata IAC (Instant Automatic Certification). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ALA S.p.A,(EGM: ALA), leader ine tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale eTECIMAGING SYSTEMS S.p.A, leader globale nelle soluzioni tecnologiche a supporto della transizione digitale delle imprese,ildi un innovativo processo di monitoraggio che rivoluzionerà la tracciabilità della supply chain nel settore aeronautico e industriale. Ilè nato con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del warehousing, certificandone i processi attraverso la tecnologia brevettata IAC (Instant Automatic Certification).

