Liberoquotidiano.it - Uno "tsunami" su Andrea Orlando a Fascia: Liguria, il risultato nel primo comune a chiudere lo scrutinio

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il giorno del voto in, la regione chiamata ad eleggere il nuovo governatore dopo le dimissioni di Giovanni Toti, fatto fuori a suon di inchieste ed arresto domiciliari. Le prime indicazioni dello spoglio, arrivato alle prime proiezioni, indicavano un leggero, ma crescente, vantaggio per Marco Bucci, candidato del centrodestra. Insomma, possibile una clamorosa doccia gelata pere il centrosinistra. Ma ilfinale era ancora tutto da scrivere. Di sicura, al contrario, c'è una curiosa nota statistica, quella relativa alad aver chiuso ufficialmente loin tutta la. Si trattava di, località che si trova in provincia di Genova,a completare lo spoglio dell'unica sezione, dove erano chiamati al voto 79 aventi diritto.