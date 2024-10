Tutto.tv - Tommaso Franchi sta mentendo al GF? Amanda Lecciso solleva dei dubbi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il comportamento che attualmente sta assumendoall’interno della casa del Grande Fratello sta generando un po’ di perplessità. Diversi concorrenti stanno mettendo ino la sua sincerità, specie. Anche Mariavittoria Minghetti, però, ha iniziato a notare delle cose che non le tornano. Idi alcuni concorrenti del GF suè sincero oppure sta recitando un ruolo all’interno della casa del Grande Fratello? Alcuni coinquilini hanno notato che, soprattutto nell’ultimo periodo, il ragazzo ha cominciato ad aprirsi di più e a partecipare in maniera più attiva alle dinamiche della casa. Questo, dunque, sta spingendo a credere che, in realtà, il suo comportamento sia frutto di una strategia ponderata ad hoc per riuscire a far parlare di sé.