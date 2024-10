Ilgiorno.it - Tensioni tra inchiesta e politica. Nuovo capo all’ufficio tecnico. Ma sulla nomina scoppia la bufera

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al posto del geometra arrestato per sospette tangenti nell’ambito dell’sul mattone a Usmate, arriva l’ex assessora di Vimercate ela polemica. L’opposizione punta l’indicescelta di Laura Curti che ha vinto il bando. È lei, architetto, che da qualche giorno ha preso il posto di Antonio Colombo, dopo nove mesi di vuoto alla testa di uno dei posti chiave del Municipio. Per lui e altre otto persone la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per corruzione, false fatture e frode fiscale a vario titolo, ma adesso è la successione all’interno del Comune a finire sotto la lente del centrodestra, "i rilievi sono politici". Per la minoranza "il Partito democratico commissaria la giunta Mandelli – spiegano i consiglieri Stefano Vimercati, Daniele Ripamonti, Vanessa Amati e Rodolfo Biella –. I dem inviano una militante nella loro roccaforte".