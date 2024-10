"Squadroni della morte per uccidere i pusher": l'ammissione di Duterte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Rodrigo Duterte, ex presidente delle Filippine, ha ammesso di aver utilizzato uno "squadrone della morte" per combattere il narcotraffico Ilgiornale.it - "Squadroni della morte per uccidere i pusher": l'ammissione di Duterte Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Rodrigo, ex presidente delle Filippine, ha ammesso di aver utilizzato uno "squadrone" per combattere il narcotraffico

"Squadroni della morte per uccidere i pusher": l'ammissione di Duterte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rodrigo Duterte, ex presidente delle Filippine, ha ammesso di aver utilizzato uno "squadrone della morte" per combattere il narcotraffico ... (ilgiornale.it)

Violento, spietato, pusher . A soli 16 anni ha sparato a bruciapelo uccidendo un ragazzo poco più grande di lui, un ventenne. Poi, insieme a dei complici, ne ... (msn.com)

Scopri dove vedere Tropa de elite - gli squadroni della morte in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Tropa de elite - gli squadroni della morte in gratis ... (comingsoon.it)

Per la Procura, che contesta loro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la morte in conseguenza di altro reato, sarebbero stati i due pusher a determinare la fine del giovane perché avrebbero ... (msn.com)

Lo Squadrone 68 dell'aviazione israeliana, noto come "The hammers", ha guidato l'attacco contro il quartier generale degli Hezbollah con i suoi aerei F-15I ... (ilgiornale.it)