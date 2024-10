Liberoquotidiano.it - Sla, possibile terapia da un farmaco contro la dipendenza dall'alcol

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Da un vecchiouna nuova speranza per la Sla. L'acamprosato, principio attivo già autorizzato per il trattamento dellada, potrebbe rivelarsi una potenzialela sclerosi laterale amiotrofica. In grado cioè di rallentare la progressione della Sla causata da mutazioni del gene C9orf72, forma più comune della malattia neurodegenerativa ad oggi senza cura. E' la prospettiva aperta da uno studio internazionale coordinato dal National Institute on Aging degli Nih americani, al quale hanno partecipato anche diversi centri di ricerca italiani e milanesi in particolare.