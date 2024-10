Schillaci: “Con oblio oncologico abbiamo ridato diritti a persone guarite da tumore” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Orazio SchillaciROMA – “In questa giornata voglio rivolgere un pensiero anche a chi è guarito dal cancro. L’Italia con l’approvazione in Parlamento della legge sull’oblio oncologico ha dato un segnale importante restituendo alle persone che si sono lasciate alle spalle un tumore la possibilità di vivere una vita piena senza steccati e senza discriminazioni. È un risultato che ha visto il sostegno fondamentale delle associazioni di volontariato in oncologia che ringrazio”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto al Quirinale alla cerimonia dei ‘Giorni della Ricerca’ di Fondazione Airc alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lopinionista.it - Schillaci: “Con oblio oncologico abbiamo ridato diritti a persone guarite da tumore” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) OrazioROMA – “In questa giornata voglio rivolgere un pensiero anche a chi è guarito dal cancro. L’Italia con l’approvazione in Parlamento della legge sull’ha dato un segnale importante restituendo alleche si sono lasciate alle spalle unla possibilità di vivere una vita piena senza steccati e senza discriminazioni. È un risultato che ha visto il sostegno fondamentale delle associazioni di volontariato in oncologia che ringrazio”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, intervenuto al Quirinale alla cerimonia dei ‘Giorni della Ricerca’ di Fondazione Airc alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Schillaci: “Con oblio oncologico abbiamo ridato diritti a persone guarite da tumore”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’oblio oncologico diventa finalmente legge anche ... Plaudono oncologi e associazioni, e il ministro della Salute Orazio Schillaci (nella foto) parla di una "una legge di civiltà". (msn.com)

Roma, 23 ott - Superare il gap di prevenzione tra Nord e Sud, abbassare il tetto di età per accedere allo screening gratuito, adottare misure di informazione e sensibilizzazione per ampliare la platea ... (9colonne.it)

La legge 7 dicembre 2023, n. 193, alla cui adozione abbiamo dedicato l’articolo “Oblio oncologico: dal 2 gennaio 2024 in vigore la legge” ha formalizzato il diritto all’oblio oncologico ... (diritto.it)

In questo articolo informativo di Microbiologia Italia approfondiremo cos’è l’oblio oncologico e come funziona ... a trattamenti meno favorevoli rispetto a chi non ha mai avuto una diagnosi oncologica ... (microbiologiaitalia.it)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il terzo decreto attuativo relativo alla legge sull'oblio oncologico che, in questo caso, disciplina il procedimento per le adozioni. Il decreto ... (ansa.it)