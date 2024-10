Ilfattoquotidiano.it - Sanità, Mattarella: “Superare i divari territoriali”. E sui giovani ricercatori all’estero: “È interesse nazionale che raggiungano risultati qui”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Per consentire che l’efficacia deidella ricerca non incontri ostacoli vanno superate le condizioni dio territoriale. È nostra responsabilità far sì che questinon si propongano nella lotta ai tumori” così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per i ‘I Giorni della ricerca’ di Airc. Sottolineando la difficoltà del lavoro di ricercatore,ha ricordato anche iche ogni anno vannoper continuare a fare ricerca. “Abbiamodi grande tenacia e di grandi capacità. L’AIRC punta suie i suoi programmi aiutano molti talenti a lavorare nei nostri centri”, ha detto. Per poi specificare: “Sono tanti anche iche trovano spazioe vi rimangono, pur desiderando di operare in Italia, e raggiungono livelli di assoluta eccellenza.