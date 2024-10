Rugby l’azzurro Ceccarelli | Argentina? Ci faremo trovare pronti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Primo giorno di lavoro al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma per la Nazionale italiana dimaschile, che ha cominciato la preparazione alle Autumn Nations Series. A novembre gli azzurri saranno impegnati contro, Georgia e Nuova Zelanda, tre test match che saranno trasmessi su Sky Sport e in chiaro su TV8. Oggi, dopo la riunione tecnica, la squadra ha svolto una seduta di lavoro in palestra e successivamente in campo divisi per reparto. Allenamento anche nel pomeriggio, quando il gruppo è stato completato dagli arrivi di Paolo Garbisi, Lucchesi e Vintcent. In mattinata aveva invece raggiunto il quartier generale azzurro Ange Capuozzo. È a disposizione anche Luca Rizzoli, pilone delle Zebre, esordiente ma che ha già partecipato in passato a raduni con la nazionale maggiore. “Quelle di novembre saranno belle sfide. Sarà fondamentale essere precisi.