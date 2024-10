Quotidiano.net - Risultati elezioni Liguria 2024: exit poll, proiezioni e spoglio in tempo reale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Genova, 28 ottobre– Attesa per idelleregionali in. Urne chiuse dalle 15 e via alloche potete seguire insu questa pagina con aggiornamenti e mappe. Previsti. I cittadini chiamati ai seggi sono stati 1.341.799, leanticipate sono state convocate a seguito delle dimissioni dell'ex governatore Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari per quasi tre mesi con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito. Nove candidati in lizza per la poltrona di presidente di Regione, ma la sfida pare ristretta a Marco Bucci (sindaco di Genova in corsa per il centrodestra) e all’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando (centrosinistra). Primo dato, incontrovertibile, quello dell’affluenza: alle 23 di ieri si è attestata al 34,68% in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente.