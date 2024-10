Ravano, ancora guerra sui lavori. Il Tar riammette un’altra cordata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Volano ancora le carte bollate sulla maxi gara d’appalto da oltre 90 milioni di euro (ancora in corso) per la realizzazione de nuovo Terminal Ravano di Lsct. È ancora il Tar a intervenire sulle procedure avviate dalla società del gruppo Contship per l’affidamento dei lavori: a distanza di un mese dal primo ricorso, con cui un raggruppamento di imprese aveva ottenuto dal tribunale amministrativo l’ammissione con riserva alla gara, questa volta è un’altro gruppo di aziende a chiedere e ottenere la riammissione temporanea alle procedure dopo l’esclusione disposta da Lsct. Lanazione.it - Ravano, ancora guerra sui lavori. Il Tar riammette un’altra cordata Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Volanole carte bollate sulla maxi gara d’appalto da oltre 90 milioni di euro (in corso) per la realizzazione de nuovo Terminaldi Lsct. Èil Tar a intervenire sulle procedure avviate dalla società del gruppo Contship per l’affidamento dei: a distanza di un mese dal primo ricorso, con cui un raggruppamento di imprese aveva ottenuto dal tribunale amministrativo l’ammissione con riserva alla gara, questa volta è un’altro gruppo di aziende a chiedere e ottenere la riammissione temporanea alle procedure dopo l’esclusione disposta da Lsct.

