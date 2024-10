Ilfoglio.it - Ranucci e la sporcificazione fatta sul nulla

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Sveleremo un nuovo caso Boccia, che potrebbe essere al maschile”. “Giuli? Meglio che domenica guardi la partita”, sghignazzava. “A Gennaro mando un saluto. E’ uno dei pochi che sa cos’è la dignità”. “Può portare alle dimissioni?”, “questo non l’ho detto. “Giuli ha detto che ha delle prove, se le ha, le mostrasse”. Una settimana così, una settimana a spedire pizzini e insinuazioni, anche molto pesanti perché riguardavano non solo la politica, ma i comportamenti privati e le scelte di vita di persone. E i giornali che si mettono sull’attenti, anzi con la lingua penzoloni aspettando l’osso: “Che cosa svelerà Report?”. I “precog” della pre-news che annuncia colpe e determina le dimissioni, li abbiamo definiti. Poi domenica la tanto strombazzata pubblicizzata trasmissione Report di Sigfridoè andata in onda. Ebbene? Niente.