Ponte e opere compensative, Basile: "Priorità assoluta con i Fondi Sviluppo e Coesione" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima l'approvazione poi le modifiche. Questo il destino che Palazzo Zanca immagina per il progetto Ponte sullo Stretto su cui entro l'anno è atteso il parere del Cipess che di fatto aprirà le porte allo studio esecutivo e quindi all'avvio dei lavori. Ma come detto serve cambiare. Lo ha ribadito Messinatoday.it - Ponte e opere compensative, Basile: "Priorità assoluta con i Fondi Sviluppo e Coesione" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima l'approvazione poi le modifiche. Questo il destino che Palazzo Zanca immagina per il progettosullo Stretto su cui entro l'anno è atteso il parere del Cipess che di fatto aprirà le porte allo studio esecutivo e quindi all'avvio dei lavori. Ma come detto serve cambiare. Lo ha ribadito

Ponte e opere compensative, Basile: "Priorità assoluta con i Fondi Sviluppo e Coesione"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ponte sullo Stretto, in Commissione a Messina il Sindaco Basile elenca le opere compensative richieste al Ministero ... (strettoweb.com)

Ponte: Basile in Commissione consiliare su tempi ed opere compensative Il sindaco: "il progetto è in linea con le norme ma non con le strutture sorte in città. Servono le risorse destinate al ... (rainews.it)

Oggi il punto da parte del sindaco, martedì focus sulle opere ferroviarie The post Commissione Ponte, le opere compensative chieste dal Comune di Messina appeared first on Tempostretto. (msn.com)

«Sarà la presentazione ufficiale alla città delle opere richieste dal Comune di Messina». Così il presidente della Commissione Ponte di Palazzo Zanca, l’avvocato Pippo Trischitta, annuncia l’audizione ... (msn.com)

Ponte sullo Stretto, i sostenitori della grande opera tramite la pagina Facebook "Strait of Messina Bridge" rivolgono un appello ai Sindaci ... (strettoweb.com)