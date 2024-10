Piena del Po, allerta per la pianura piacentina. In settimana le massime sfiorano ancora i 20 gradi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Piena del Po, allerta gialla di 24 ore per la pianura piacentina. ancora un bollino giallo per criticità idraulica, a partire dalla mezzanotte del 29 ottobre per le successive 24 ore. Dalla mezzanotte del 29 ottobre,«Per martedì 29 ottobre - si legge nell’avviso diramato dalla protezione Ilpiacenza.it - Piena del Po, allerta per la pianura piacentina. In settimana le massime sfiorano ancora i 20 gradi Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)del Po,gialla di 24 ore per laun bollino giallo per criticità idraulica, a partire dalla mezzanotte del 29 ottobre per le successive 24 ore. Dalla mezzanotte del 29 ottobre,«Per martedì 29 ottobre - si legge nell’avviso diramato dalla protezione

Piena del Po, allerta per la pianura piacentina. In settimana le massime sfiorano ancora i 20 gradi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo e allerta rossa in diverse regioni: il Po in piena minaccia Emilia-Romagna, con piogge e criticità idrauliche. Evacuazioni in corso, danni segnalati in varie strutture sanitarie. (notizie.it)

(Adnkronos) - Nuova allerta meteo rossa oggi, martedì 22 ottobre, in Emilia-Romagna. La situazione a rischio riguarda in particolar modo costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del ... (msn.com)

Resta arancione anche per domani l'allerta in Emilia-Romagna, ma solo per la pianura ferrarese e modenese e per l'area del delta, per il transito della piena del Po (e dei suoi affluenti Panaro e Secc ... (ansa.it)

Mentre il mare sta ricevendo la piena del Po martedì 22, in una situazione relativamente sotto controllo, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile hanno emesso un'aller ... (informazione.it)

Tra sabato e domenica permane l’allerta meteo gialla su alcune aree della regione. Con la nuova settimana in arrivo condizioni più stabili ma attenzione a inversioni termiche notturne e nebbie diffuse ... (ilgiorno.it)