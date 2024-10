Per gli irlandesi non ci sono dubbi: Halloween si ispira all'antica festa celtica di Samhain, che celebrava la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dublino, 28 ott. (askanews) – “Halloween, come lo conosciamo oggi, ha certamente le sue origini in Irlanda: affonda le radici nelle feste pagane dei celti, e questo è evidente in alcune della tradizioni che seguiamo. Credo che questa sia la cosa più importante di Halloween: è come connetterci con i nostri antenati”. Clodagh Doyle, responsabile dell’area dedicata al folklore irlandese del National Museum of Ireland di Dublino, ci introduce nell’atmosfera di Halloween da una prospettiva storica e culturale. Perché se è vero che da alcuni anni la festa è diventata un fenomeno globale, in Irlanda la si celebra da secoli, le sue origini risalgono addirittura a più di 2.000 anni fa e sono legate all’antica festa celtica di Samhain, che celebrava la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno. Iodonna.it - Per gli irlandesi non ci sono dubbi: Halloween si ispira all'antica festa celtica di Samhain, che celebrava la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dublino, 28 ott. (askanews) – “, come lo conosciamo oggi, ha certamente le sue origini in Irlanda: affonda le radici nelle feste pagane dei celti, e questo è evidente in alcunea tradizioni che seguiamo. Credo che questa sia la cosa più importante di: è come connetterci con i nostri antenati”. Clodagh Doyle, responsabile’area dedicata al folklore irlandese del National Museum of Ireland di Dublino, ci introduce nell’atmosfera dida una prospettiva storica e culturale. Perché se è vero che da alcuni anni laè diventata un fenomeno globale, in Irlanda la si celebra da secoli, le sue origini risalgono addirittura a più di 2.000 anni fa elegate all’di, cheladele l’

