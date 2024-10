Lapresse.it - Parma, rapina in banca a Fidenza da oltre 2 milioni: il video dell’irruzione armata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tre persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di una, avvenuta il 12 gennaio 2024, alla filiale Unicredit di, in provincia di, con una refurtiva die 300 mila euro. Lo hanno fatto sapere i carabinieri della città emiliana, dopo che la procura di Ancona, concordando pienamente con le risultanze investigative prodotte dai militari del comando provinciale di, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico delle tre persone fermate gravemente indiziate di delitto diaggravata e sequestro di persona.