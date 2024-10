Ilnapolista.it - Paolini come Francesca Schiavone: raggiunta la quarta posizione nel ranking Wta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Jasmineraggiunge il traguardo die sale alladelWta. Un 2024 da incorniciare per la tennista italiana che è riuscita a raggiungere traguardi importanti sia nel singolare che nel doppio. Da questa settimana Jasmine quindi eguaglierà il record della. Nessunoloro in Italia. Alla top 4 si sono soltanto avvicinate, invece, Sara Errani (bestallanumero 5), Flavia Pennetta (6) e Roberta Vinci (7). La, ora, davanti a sé ha solo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff. Da ricordare il trionfo a Dubai. Da lì parte la scalata di. Poi due finali Slam, al Roland Garros e a Wimbledon. Per non parlare dei successi insieme a Sara Errani nel doppio e dell’oro alle Olimpiadi di Parigi. Il tennis italiano, maschile e femminile, ha ottime prospettive.