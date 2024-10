Netflix: Territory è il nuovo Yellowstone? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Negli ultimi anni, Yellowstone è stato un programma di punta, a volte sembrando salvare da solo il concetto di drama televisivi. Il neo-western di Taylor Sheridan è diventato un vero e proprio colosso fin dal suo debutto, rompendo record e dando vita a un intero universo cowboy collegato tra TV e streaming. Non sorprende che altre reti e piattaforme di streaming abbiano tentato di creare una loro versione di Yellowstone. Questa settimana, Netflix sembra aver presentato la sua proposta per il titolo di “next Yellowstone”, e potrebbe essere la più simile all’originale finora. La nuova serie si chiama Territory e sembra fondamentalmente un versione australiana di Yellowstone. La trama, l’ambientazione, il tono e i personaggi sembrano tratti direttamente dalla serie di successo della Paramount Network. Nerdpool.it - Netflix: Territory è il nuovo Yellowstone? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Negli ultimi anni,è stato un programma di punta, a volte sembrando salvare da solo il concetto di drama televisivi. Il neo-western di Taylor Sheridan è diventato un vero e proprio colosso fin dal suo debutto, rompendo record e dando vita a un intero universo cowboy collegato tra TV e streaming. Non sorprende che altre reti e piattaforme di streaming abbiano tentato di creare una loro versione di. Questa settimana,sembra aver presentato la sua proposta per il titolo di “next”, e potrebbe essere la più simile all’originale finora. La nuova serie si chiamae sembra fondamentalmente un versione australiana di. La trama, l’ambientazione, il tono e i personaggi sembrano tratti direttamente dalla serie di successo della Paramount Network.

Netflix: Territory è il nuovo Yellowstone?

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Territory" è la perfetta ... grazie a serie come "1883", "1923" e soprattutto "Yellowstone", ha stabilito un nuovo standard per il western contemporaneo, che ad un numeroso pubblico fa impazzire. (today.it)

Territory recensione della serie australiana diretta da Greg McLean. Un neo-western che guarda a Yellowstone ma si perde in dinamiche risapute ... (filmpost.it)

grazie a serie come "1883", "1923" e soprattutto "Yellowstone", ha stabilito un nuovo standard per il western contemporaneo, che ad un numeroso pubblico fa impazzire. "Territory" è ambientata in ... (headtopics.com)