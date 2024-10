Musica nei Borghi d’Irpinia, concerto a Summonte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSummonte si prepara ad accogliere un evento Musicale di grande prestigio. Martedì 29 ottobre, alle ore 19.30, il Centro Congressi Don Alberto De Simone sarà il palcoscenico del concerto “Musica nei Borghi d’Irpinia“, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Protagonista della serata sarà l’Ensemble di strumenti antichi del Cimarosa, che proporrà un affascinante percorso Musicale intitolato “Il virtuoso e la sonata dal ‘600 al ‘700“. Anteprima24.it - Musica nei Borghi d’Irpinia, concerto a Summonte Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutisi prepara ad accogliere un eventole di grande prestigio. Martedì 29 ottobre, alle ore 19.30, il Centro Congressi Don Alberto De Simone sarà il palcoscenico delnei“, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Protagonista della serata sarà l’Ensemble di strumenti antichi del Cimarosa, che proporrà un affascinante percorsole intitolato “Il virtuoso e la sonata dal ‘600 al ‘700“.

Musica nei Borghi d’Irpinia, concerto a Summonte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Summonte si prepara ad accogliere un evento musicale di grande prestigio. Martedì 29 ottobre, alle ore 19.30, il Centro Congressi Don Alberto De Simone sarà il palcoscenico del concerto “Musica nei Bo ... (irpinia24.it)

Il rilancio delle aree interne. È uno degli obiettivi principali del bando di capitale della cultura italiana ed è ribadito ogni anno. Perché la manifestazione serve anche ... (ilmattino.it)

Situato su un monte, al confine orientale dell’Irpinia e proprio per questo conosciuto come la Positano d’Irpinia, Calitri è il luogo perfetto dove trascorrere una giornata o un weekend all ... (stylosophy.it)