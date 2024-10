Oasport.it - MotoGP, GP Malesia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 1-3 novembre

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel week end del 1°-3il Motomondialesarà di scena sul circuito di Sepang, per l’appuntamento del GP di. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità. Nella classe regina il duello mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia è alle battute finali. Dopo quanto è accaduto a Buriram (Thailandia), Pecco è costretto a inseguire con 17 lunghezze di ritardo dallo spagnolo, leader della classifica generale. Il destino di questo campionato non è più nelle mani di Bagnaia e il piemontese dovrà sperare che altri piloti come Enea Bastianini e Marc Marquez si inseriscano tra lui e Martin, per giocarsi il tutto per tutto a Valencia.