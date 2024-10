Sport.quotidiano.net - Moto gp, Iannone torna in Malesia: “Una emozione”. Sostituisce Di Giannantonio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Sono passati cinque anni. Andreaingp dopo una squalifica di quattro e una stagione in Superbike con una Ducati privata chiusa in ottava posizione, dimostrando, connon ufficiale, di essere ancora competitivo e aggressivo. E’ passato tanto tempo dal quel caso doping e successivo stop,si è sempre difeso con la tesi della contaminazione, ma chi ha deciso non ha voluto sentirci e alla fine è arrivata la squalifica.ha sofferto tanto, non ha potutore in pista con i migliori, ma la sua pazienza è stata premiata e l’anno scorso è arrivata la chiamata di Ducati per il mondiale Superbike, disputato con un team meno competitivo, e ora quello di VR 46 Pertamina per sostituire Fabio Di, dunque,ingp.