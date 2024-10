Milan Primavera, Guidi: “Questi ragazzi si allenano in modo eccezionale” | PM Video (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Milan Primavera di Federico Guidi è sceso in campo contro la Fiorentina in un gara vinta 3-1. Ecco le parole dell'allenatore Nella giornata odierna, alle ore 18:00, il Milan Primavera è sceso in campo a Firenze contro la Fiorentina. Il match si è chiuso sul 3-1. Al termine dell'incontro il tecnico Federico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole. Pianetamilan.it - Milan Primavera, Guidi: “Questi ragazzi si allenano in modo eccezionale” | PM Video Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildi Federicoè sceso in campo contro la Fiorentina in un gara vinta 3-1. Ecco le parole dell'allenatore Nella giornata odierna, alle ore 18:00, ilè sceso in campo a Firenze contro la Fiorentina. Il match si è chiuso sul 3-1. Al termine dell'incontro il tecnico Federicoha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan Primavera, Guidi: “Questi ragazzi si allenano in modo eccezionale” | PM Video

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan Primavera, il tecnico Guidi commenta il pareggio dei rossoneri contro il Brugge in Youth League arrivato in extremis: «Il progetto è chiaro» Solo due punti nelle prime tre partite giocate e un p ... (milannews24.com)

Per il Milan Primavera, in queste prime gare il DNA europeo dei rossoneri sta faticando ad emergere: solo due punti raccolti in tre partite. Perché anche oggi con il ... (milannews.it)

Tornerà in campo domani alle 18 la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa, capolista del campionato e reduce da ... (lanazione.it)

Due rinforzi di grande qualità per il Milan Primavera in vista dell’impegno di Youth League contro il Bruges: scendono dal Milan Futuro sia Malaspina che Liberali. I ragazzi di Guidi vogliono ... (calciomercato.com)

Brutta prestazione della Primavera di mister Guidi che cade per la seconda volta in questo campionato. Il Bologna di Rivalta vince 3-1 e lo fa con merito, dopo essere andato in svantaggio subito a ... (milannews.it)