Milan, bilancio in utile (con plusvalenze): "Investiamo sulla squadra"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la seconda stagione consecutiva ilchiude ilcon un: 4,1 milioni di euro. L'esercizio al 30 giugno 2024 va in archivio con il segno più e con il record storico di fatturato per il club rossonero che dichiara un valore della produzione dell’esercizio di 456,9 milioni, in aumento del 13% rispetto al 2023 quando i conti si erano chiusi con undi 6 milioni. "Ilè una società ben gestita e sana" è il commento di Paolo Scaroni, presidente del club: "Una società che con questa gestione ha mezzi per continuare ad investire". Quanto? Oltre 50 milioni in calciatori nel saldo tra acquisti e cessioni nel 2023/2024 che raddoppiano allargando la visuale a due stagioni.