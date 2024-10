Lanazione.it - Machiavelli-Capponi, prof in presidio: “Cambiare adesso dirigente sarebbe deleterio”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – I docenti del liceosi sono riuniti stamani inper chiedere che l'attualereggente, Francesco Giari, possa restare fino alla fine dell’anno scolastico. La richiesta di stabilità arriva dopo anni di cambiamenti continui: dal 2016, infatti, l'istituto ha visto ben sei dirigenti alternarsi alla guida. “Un altro cambio di presidenza a novembre. Abbiamo bisogno di continuità,” spiegano gli insegnanti, che hanno manifestato durante le ore libere per non interrompere le lezioni. Il timore dei docenti è che Giari venga presto sostituito da uno dei vincitori dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici, come stabilito dal normale processo amministrativo.