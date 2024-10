Luci e ombre sulla raccolta di castagne nei boschi sopra il Lago di Como (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luci, ma soprattutto tante ombre per la raccolta delle castagne nelle due province lariane: buone pezzature, ma raccolta in forte calo (fino al 40% di flessione rispetto alla media): inoltre, prodotto da lavorare subito, causa umidità . E un periodo di raccolta ridotto, entrato nel vivo dopo la Quicomo.it - Luci e ombre sulla raccolta di castagne nei boschi sopra il Lago di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), mattutto tanteper ladellenelle due province lariane: buone pezzature, main forte calo (fino al 40% di flessione rispetto alla media): inoltre, prodotto da lavorare subito, causa umidità . E un periodo diridotto, entrato nel vivo dopo la

Luci e ombre sulla raccolta di castagne nei boschi sopra il Lago di Como

