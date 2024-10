L’oro dei Brics: un lingotto su cinque è del blocco (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 20% delle riserve mondiali di oro è in mano ai Brics. Lo ha riportato un comunicato del World Gold Council uscito a ridosso del vertice dei Paesi esterni all’Occidente. In una classifica dominata dai Paesi occidentali, con Usa (oltre 8mila tonnellate), Germania (3.300), Italia e Francia (oltre 2.400 per entrambe) ai primi quattro posti, L’oro dei Brics: un lingotto su cinque è del blocco InsideOver. It.insideover.com - L’oro dei Brics: un lingotto su cinque è del blocco Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 20% delle riserve mondiali di oro è in mano ai. Lo ha riportato un comunicato del World Gold Council uscito a ridosso del vertice dei Paesi esterni all’Occidente. In una classifica dominata dai Paesi occidentali, con Usa (oltre 8mila tonnellate), Germania (3.300), Italia e Francia (oltre 2.400 per entrambe) ai primi quattro posti,dei: unsuè delInsideOver.

L’oro dei Brics: un lingotto su cinque è del blocco

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 20% delle riserve mondiali di oro è in mano ai Brics. Lo ha riportato un comunicato del World Gold Council uscito a ridosso del vertice dei Paesi esterni all’Occidente. In una classifica dominata d ... (msn.com)

Panoramica Mercato di Gabriel Debach riguardo: Nasdaq 100, S&P 500, Microsoft Corporation, Dollaro Americano Peso Argentino. Leggi la Panoramica di Mercato di Gabriel Debach su Investing.com. (it.investing.com)

Il prezzo del bene rifugio per eccellenza sale a nuove vette per via dell'incertezza economica e geopolitica globale e della domanda sostenuta delle banche centrali, PBoC in testa. Dal mese di settemb ... (ispionline.it)

Di queste, 6,2mila tonnellate (21,4%) provengono dai Paesi BRICS, esclusi Iran ed Etiopia, che non hanno diffuso i propri dati”, si legge nella pubblicazione. “La Russia dispone della maggiore ... (farodiroma.it)

Anche con tutto quello che ha da offrire, l’oro ha ancora la possibilità di brillare di più. Ecco i cinque motivi per cui puntare sull’oro. In questa settimana, il prezzo dell’oro ha raggiunto il ... (wallstreetitalia.com)