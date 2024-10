Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 5-7, 3-2 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Il nastro accomoda la palla ache va a segno con il dritto incrociato. 30-0 Si ferma in rete il passante incrociato diche aveva pizzicato il nastro con la risposta. 15-0 Ace, il decimo della partita per il kazako. “Da 15-40 fa 3 ace”.si è lamentato così verso il proprio angolo durante il cambio campo. 3-2 Gioco: la prima dell’azzurro pizzica la riga e vale il terzo ace del match. 40-30 Bruttissima risposta diil quale sceglie di giocare in back di rovescio piuttosto che di aggredire la palla. Seconda 30-30 Stupenda smorzata diche nasconde fino all’ultimo la propria intenzione e sorprende l’italiano. 30-15 Non perfetta la prima volee del ligure, che però viene graziato dall’avversario il quale non trova l’impatto corretto con la palla. 15-15 Prima al centro vincente per