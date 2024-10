Liguria Orlando riconosce la sconfitta | Auguro a Bucci buon lavoro Il candidato del centrodestra vince in volata | 4875 contro 4739

Liguria, Orlando riconosce la sconfitta: «Auguro a Bucci buon lavoro». Il candidato del centrodestra vince in volata: 48,75 contro 47,39 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, ha chiamato Marco Bucci per augurargli buon lavoro. Per Youtrend la partita ligure è chiusa: Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione. A spoglio non ancora completato, secondo l’istituto di ricerca i dati sono ormai chiari e danno vincente il sindaco di Genova. Quando sono state scrutinate 1.431 su 1.785 sezioni in queste elezioni regionali in Liguria il candidato del centrodestra, Marco Bucci, conduce con un leggero vantaggio, il 48,6% delle preferenze (215.604 voti), inseguito dall’avversario del centrosinistra, Andrea Orlando, con il 47,46% delle preferenze (212.599 voti). I primi exit poll avevano anticipato una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra, all’ultimo voto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildel centrosinistra alla presidenza della Regione, Andrea, ha chiamato Marcoper augurargli. Per Youtrend la partita ligure è chiusa: Marcoè il nuovo presidente della Regione. A spoglio non ancora completato, secondo l’istituto di ricerca i dati sono ormai chiari e dannonte il sindaco di Genova. Quando sono state scrutinate 1.431 su 1.785 sezioni in queste elezioni regionali inildel, Marco, conduce con un leggero vantaggio, il 48,6% delle preferenze (215.604 voti), inseguito dall’avversario del centrosinistra, Andrea, con il 47,46% delle preferenze (212.599 voti). I primi exit poll avevano anticipato una sfida tra ile il centrosinistra, all’ultimo voto.

Liguria, Orlando riconosce la sconfitta: «Auguro a Bucci buon lavoro». Il candidato del centrodestra vince in volata: 48,75 contro 47,39

