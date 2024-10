Sport.quotidiano.net - Ligue 1, nona giornata: il Psg espugna Marsiglia e stacca il Monaco, sconfitto a Nizza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 - In testa alla1 adesso c’è una squadra sola, quella con più talento: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Nelladi campionato, Barcola e compagni superano 3-0 ildi Roberto De Zerbi eno il2-1 nel derby con il. L’OM resta terzo in classifica a quota 17, raggiunto dal Lille dopo la vittoria in extremis contro il Lens. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di questa. Tutte le partite del weekend Non c’è storia nel Classique di Francia, probabilmente la partita più attesa dell'anno. Al Velodrome diè dominio Psg: la squadra di Luis Enrique conferma la propria superiorità e vince nettamente 3-0. Prima rete dopo appena 7 minuti con Joao Neves, bravo a mettere dentro in tap-in dopo la partita di Rulli.