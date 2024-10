L’episodio 7 di Agatha All Along conquista più di 4 milioni di spettatori in 24 ore (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’episodio 7 di Agatha All Along conquista più di 4 milioni di spettatori in 24 ore Gli ultimi mercoledì hanno significato molto per i fan Marvel. Abbiamo potuto vedere la tanto attesa serie in solitaria di Agatha Harkness, Agatha All Along. Ora siamo alla penultima settimana, con L’episodio 7 appena andato in onda, e L’episodio è andato in onda. Secondo Deadline, L’episodio ha ottenuto ben 4,2 milioni di visualizzazioni a livello globale in sole 24 ore. Questa performance ha fatto registrare un aumento del 35% rispetto alla première della serie. Ha anche ricevuto la seconda valutazione più alta di uno show Marvel su IMDb. Il primo è stato il finale della seconda stagione di Loki. Allora, qual è stata la magia della magica serie? Agatha All Along segue Agatha Harkness (Kathryn Hahn) tre anni dopo gli eventi di WandaVision. Per tutto questo tempo è stata sotto l’incantesimo di Wanda. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)7 diAllpiù di 4diin 24 ore Gli ultimi mercoledì hanno significato molto per i fan Marvel. Abbiamo potuto vedere la tanto attesa serie in solitaria diHarkness,All. Ora siamo alla penultima settimana, con7 appena andato in onda, eè andato in onda. Secondo Deadline,ha ottenuto ben 4,2di visualizzazioni a livello globale in sole 24 ore. Questa performance ha fatto registrare un aumento del 35% rispetto alla première della serie. Ha anche ricevuto la seconda valutazione più alta di uno show Marvel su IMDb. Il primo è stato il finale della seconda stagione di Loki. Allora, qual è stata la magia della magica serie?AllsegueHarkness (Kathryn Hahn) tre anni dopo gli eventi di WandaVision. Per tutto questo tempo è stata sotto l’incantesimo di Wanda.

L’episodio 7 di Agatha All Along conquista più di 4 milioni di spettatori in 24 ore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paul Bettany parla di Agatha All Along e rivela che le riprese della serie Vision inizieranno l’anno prossimo Paul Bettany ha rivelato alcuni dettagli sulla sua prossima serie Marvel, segnando il suo ritorno nei panni di Visione per lo show che ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along continua a diventare ogni settimana più movimentata, portando la Congrega sempre più in profondità sulla Strada delle Streghe e facendo sì che i fan della Marvel rispolverino i loro cappelli di stagnola. Il settimo episodio della ... (Nerdpool.it)

La spiegazione del finale dell'episodio 7 di Agatha All Along in cui la protagonista è Lilia e molti segreti vengono svelati. (cinefilos.it)

L'episodio 7 di Agatha All Along svela la vera natura di Rio Vidal, personaggio misterioso e legato a Agatha da una relazione misteriosa. (cinefilos.it)

Ricapitoliamo il settimo episodio di Agatha All Along, l'ultimo in ordine di uscita sulla piattaforma streaming Disney+. (serial.everyeye.it)