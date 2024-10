Lanazione.it - Le iniziative del Coordinamento Toscano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Una data importante istituita dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale, di cui è membro dal 2018 ildelle Associazioni per la Salute Mentale, che rappresenta 35 associazioni in tutta la regione e ha sede a Lucca. Ogni anno la giornata ha un tema specifico, e per il 2024 il focus è stato: “È ora di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro”. I disturbi mentali come ansia, depressione e stress stanno aumentando nei contesti lavorativi, incidendo su produttività e benessere e la pandemia ha peggiorato questa situazione, amplificando i problemi di salute mentale dovuti all’isolamento, alle paure e alle incertezze sociali, geopolitiche ed economiche. Inoltre, le persone affette da disturbi mentali spesso rimangono escluse o non ricevono adeguato supporto.