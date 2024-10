Gaeta.it - La magia del gioco a Roma: la mostra immersiva ‘Art of Play’ rende omaggio a Hello Kitty

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’immersione totale nel mondo dele dell’arte: laofha aperto le porte a, nello spazio Pratibus di viale Angelico. Questo evento, curato da Elena e Giulia Sella, le fondatrici dell’agenzia di design Postology, rappresenta un tributo affettuoso e fantasioso all’iconicandoa un universo colorato che ha affascinato intere generazioni. Un viaggio nelle emozioni attraverso installazioni interattiveofè progettata per stupire e coinvolgere il pubblico attraverso 16 installazioni interattive, che non solo attirano l’attenzione, ma invitano a riscoprire il proprio latoso. Ogni angolo dellaè concepito per trasportare i visitatori in esperienze uniche, ricche di elementi sensoriali che abbattono il confine tra l’arte e il