Thesocialpost.it - Jasmine Paolini da record: eguaglia Schiavone ed è numero 4 del mondo

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La stella dibrilla come non mai nel firmamento del tennis mondiale. La tennista azzurra, al termine di una stagione da sogno, ha raggiunto il quarto posto nel ranking WTA,ndo il miglior piazzamento mai ottenuto da un’italiana, detenuto da Francescadal 2011. Grazie al recente aggiornamento della classifica, in cui la cancellazione dei punti delle WTA Finals ha rimescolato le posizioni,si è issata due gradini più in su, aggiungendo un’altra perla alla sua annata già straordinaria. Un 2023 da incorniciare: dalle finali Slam al titolo 1000 di Dubai La scalata dinon è un caso, ma il frutto di un 2023 in cui la nostra rappresentante ha raggiunto obiettivi impensabili sino a qualche tempo fa.