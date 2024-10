Ilgiorno.it - Iulm premia il genio di Mogol: Battisti? Quando morirò spero di incontrarlo con la sua chitarra e tornare a comporre insieme

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2025 – Il mondo lo ha conquistato con le sue canzoni interpretate da mostri sacri come, Mina, Adriano Celentano, Bobby Solo, Fausto Leali, oggi la sua Milano ha reso omaggio Giulio Rapetti, classe 1936, Ladi Milano gli ha conferito il master ad honorem in Editoria e produzione musicale. Ed è stata una cerimonia emotivamente coinvolgente con l’auditorium intero a cantare e soprattutto con il maestro che si è raccontato e ha raccontato il mondo della sua musica e dei suoi interpreti. Lazione si è svolta nella sede dellain via Carlo Bo, ed è stata accompagnata dalla laudatio del professore e musicologo Stefano Lombardi Vallauri. Oltre al master, il rettore dellaGianni Canova ha consegnato aanche il sigillo dell'università.