Inter-Juventus su Sky fa il doppio dei telespettatori di Dazn (Ziliani)

Il match tra Inter e Juventus ha riportato dei dati auditel sorprendenti, perché Sky ha totalizzato il doppio di ascolti di Dazn. La piattaforma ha perso infatti 5 milioni di telespettatori rispetto a un anno fa e quasi otto rispetto a due anni fa. Inter-Juventus su Sky fa il doppio dei telespettatori di Dazn Scrive il giornalista Paolo Ziliani: E venne il giorno della catastrofe. Ironia del caso, proprio nel D-Day della madre di tutte le partite, Inter-Juventus finita 4-4. Dopo i dati d'ascolto di Dazn diramati da Auditel, i dirigenti del calcio italiano – tutti indistintamente – dovrebbero avere la dignità di dare le dimissioni. Siamo davanti infatti a un crollo di proporzioni immani: un disastro apocalittico. La 9^ giornata di Serie A ha fatto registrare un'audience complessiva di 3.855.387 spettatori.

